Зульфия Чиншанло подняла олимпийский рекорд на чемпионате Казахстана

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поздравил Зульфию Чиншанло с успешным выступлением на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионат Казахстана проходит в Кызылорде. Ильин опубликовал на своей странице в Instagram подходы спортсменки в рывке (95 кг) и толчке (128), обратившись к бронзовому призеру Олимпиады-2020 со словами: «Поздравляю тебя Зульфия Чиншанло, ты наша легенда! Сегодня Зульфия Чиншанло подняла Олимпийский рекорд 128 кг толчок. И подняла результат 223 кг, и выходит в мировом рейтинге на первое место! Желаю тебе дойти до своей пятой олимпиады #Paris2024 и выиграть там своё золото».

Напомним, Зульфия Чиншанло добилась успеха на Олимпиаде-2020 в категории до 55 килограммов. В «рывке» Чиншанло в лучшей попытке подняла 90 килограммов. Первый подход в «толчке» не засчитали. Второй подход оказался успешнее - Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить. Казахстанка с суммой двоеборья 213 килограммов стала бронзовым призером Игр в Токио.