Зульфия Чиншанло побила четыре рекорда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зульфия Чиншанло побила «золото» Олимпиады 2020 в «толчке». На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике спортсменка выступала в категории до 59 кг. В сумме двоеборья Зульфия подняла 223 килограмма (95+128). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации Федерации тяжелой атлетики РК, на республиканском первенстве Чиншанло не только стала безусловным лидером в своей категории, опередив ближайшую соперницу на 51 кг, но и установила четыре рекорда: в сумме, два в «рывке» и в «толчке».

Вместе с медалью чемпионата Казахстана Зульфия Чиншанло получила и долгожданную бронзовую награду за третье место на чемпионате мира в Ашхабаде.

Напомним, на прошедшем в 2018 году первенстве Зульфия стала пятой, однако в результате последующей дисквалификации двух спортсменок, ее результат стал третьим.

«Я очень хорошо подготовилась к чемпионату, хорошо поработала. С Олимпиады мы практически не отдыхали, работали над слабыми местами в технике, отсюда и результат. Не скажу, что было легко, все дается через труд и через ежедневные тренировки», - сказала бронзовая призерка Олимпиады 2020 Зульфия Чиншанло.

Результаты первых двух дней чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике:

Женщины до 45 кг:

I место: Беленко Александра (59+76) ВКО

II место: Абдықалықова Айнұр (59+72) Жамбылская обл.

III место: Гарифуллина Альфия (57+73) Алматинская обл.

Женщины до 49 кг:

I место: Балабаюк Дарья (70+83) Карагандинская обл.

II место: Мухаметжанова Айым (60+75) Акмолинская обл.

III место: Кыпшакбай Салтанат (48+59) Кызылординская обл.

Женщины до 55 кг:

I место: Аулбек Айгерим (76+94) Алматинская обл.

II место: Жапар Шынар (73+86) Жамбылская обл.

III место: Жанболат Бибисара (64+80) Алматинская обл.

Женщины до 59 кг:

I место: Зульфия Чиншанло (95+128) Алматинская обл.

II место: Танирбергенова Алтынай (74+98) Кызылординская обл.

III место: Колиушко Алина (77+94) СКО

Мужчины до 55 кг:

I место: Чонтей Арли (109+127) Шымкент

II место: Грубов Анатолий (110+125) Алматинская обл.

III место: Алпысов Ерназ (102+123) ВКО

Мужчины до 61 кг:

I место: Алиев Отепберген (121+145) ЗКО

II место: Толеген Азамат (113+138) Кызылординская обл.

III место: Сеитов Жалгас (113+133) Акмолинская обл.