+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зульфия Чиншанло – о «бронзе» Олимпиады-2020: Я очень довольна

27 Июля 2021 01:21
Поделиться:
Зульфия Чиншанло – о «бронзе» Олимпиады-2020: Я очень довольна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике. Она стала третьей в категории до 55 килограммов. В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала свой успех, а также рассказала о планах на ОИ-2024.

Новости по теме
Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 26 июля Казахстанка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр

«Я очень довольна. После чемпионата мира в 2014-ом году не было высоких результатов. И долгое время готовились к Токио. Самое главное, что удалось испытать эмоции, я, правда, довольна. На третий подход я не вышла. Не было смысла. А для рекорда необходимо было «толкать» 132 килограмма. На сборах я показывала максимум 130 килограммов. Но и весовая категория у меня была другая - до 57 килограммов. К Олимпиаде гоняла вес, ушло 2,5 килограмма», - сказала Зульфия.

По словам спортсменки, некоторые попытки не засчитали в «рывке».

«Руки не зафиксировала, необходимо же ровно стоять. Так что малейшие движения неправильные и не засчитывают вес. Пандемия в подготовке не мешала. Все было нормально. Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Также благодарность мужу, тренерам. Муж всегда рядом со мной, как и тренеры Виктор Ни и Бахыт Ахметов. Помогали мне. Спасибо федерации, области, в которой живу. Болельщикам, конечно. Это важно было. Постараюсь выступить на Олимпиаде в Париже. Через год Азиатские игры. После Токио немного отдохну, а потом определятся будущие планы. Но пока могу сказать, что надо поработать над «рывком». А через год пойму насчет Игр-2024», - сказала З. Чиншанло.

Напомним, вчера в Токио представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля
Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 26 июля
Казахстанка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
5 Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
Читайте также
Боксер Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио
Кубок Азии по баскетболу перенесли на июль 2022 года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив