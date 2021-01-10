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Зульфия Байсакова: Выборный процесс в Казахстане проходит организованно

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 10:48
Зульфия Байсакова: Выборный процесс в Казахстане проходит организованно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты высказалась председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байсакова. По ее словам выборный процесс в Казахстане проходит организованно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я как гражданка своей страны сегодня пошла на выборы. Отдала свой голос. Процесс самих выборов проходит организованно. Очень хорошо, что в этот раз выборы организованы с наименьшими затратами. То, что мы голосуем по партийным списком это тоже хорошо», - отметила Зульфия Байсакова.

Напомним, сегодня в 07:00 в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.

Это восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными. Одновременно пройдут выборы в областные, городские и районные маслихаты.


Алматы   Мажилис   Выборы-2021  
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