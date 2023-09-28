Зухра Ирназарова завоевала золотую медаль Азиады-2022

Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова стала победительницей Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ирназарова стала лучшей в стрельбе по движущейся мишени (10 метров). В финале она набрала 560 очков.

Второе место - у Джийе Ри (Северная Корея) — 554 очков. Замкнула тройку лучших Оксим Пак (Северная Корея) — 551 очко.

В копилке сборной Казахстана теперь 15 медалей.