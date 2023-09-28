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    12:23, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Зухра Ирназарова завоевала золотую медаль Азиады-2022

    Азиада-2022
    Фото: Olympic.kz

    Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова стала победительницей Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на  Olympic.kz.

    Ирназарова стала лучшей в стрельбе по движущейся мишени (10 метров). В финале она набрала 560 очков.

    Второе место - у Джийе Ри (Северная Корея) — 554 очков. Замкнула тройку лучших Оксим Пак (Северная Корея) — 551 очко.

    В копилке сборной Казахстана теперь 15 медалей.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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