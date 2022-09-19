19 Сентября 2022, 19:05

Зрители концерта в Алматы уничтожили почти 94 тысячи цветов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге – уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем к месту концерта сквере города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Всего было уничтожено около 94 тыс. цветов: 117 квадратных метров клумб с розами; 913 квадратных метров – с однолетними растениями; 326 квадратных метров – с многолетними растениями.

По информации акимата Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.

В связи с этим акимат города Алматы просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города – новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.

Ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в городе занимаются около 300 специалистов, задействовано более 80 единиц специальной техники.

В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тыс. квадратных метров, площадь газона – 26 тыс. квадратных метров.

Пользователи Facebook поделились видео, где сняты вытоптанные и уничтоженные зрителями концерта клумбы в алматинском парке.

Фото: t.me/almaty_akimat