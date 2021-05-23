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    11:29, 23 Май 2021 | GMT +6

    Зрителей допустят на футбольный матч «Астана» - «Кайрат»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 мая, в 21:00 состоится главный матч центрального тура «Астана» - «Кайрат». Решением санитарного врача города Нур-Султана было разрешено посещение матча чемпионата Казахстана при заполняемости до 20% от вместимости стадиона, при соблюдении всех условий медицинского регламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Астана».

    «Одним из условий входа зрителей является допустимый статус в приложении ASHYQ. Во избежание столпотворения перед входом в стадион просим всех зрителей заранее скачать приложение. Установите и пройдите авторизацию заранее, вам останется только отсканировать QR-код при посещении центрального матча тура. Теперь для удобства можно пользоваться сервисом Ashyq в приложении Aitu», - сообщили в ФК «Астана».


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