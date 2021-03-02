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    13:50, 02 Март 2021 | GMT +6

    Зрение пациентке спасли врачи в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную клиническую городскую больницу была доставлена 56-летняя женщина с травмой правого глаза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе медучреждения, при обследовании был выставлен диагноз: травматическая катаракта, отрыв корня радужной оболочки. Пациентка совершено не видела поврежденным глазом. Кроме того такой диагноз приводит к глубокому нарушению кровоснабжения радужной оболочки, итогом которого может стать частичный некроз и атрофия ишемизированного участка. Требовалось срочное хирургическое лечение.

    «Экстренно пациентке была проведена высокотехнологическая операция по восстановлению зрения. Проведена пластика радужной оболочки с заменой мутного хрусталика на искусственный»,- рассказал хирург-офтальмолог Бекболат Жолдасов.

    Операция длилась более часа, при учете того, что операции на глаза занимают 10-15 минут.

    10 дней пациентка проходила восстановление после операции в стенах больницы, после чего благополучно была выписана домой.

    В результате проведенной операции врачи сохранили пациентке глаз и возможность видеть.

    Напомним, в Центральной клинической городской больнице действует круглосуточное отделение офтальмологии, которое оказывает медицинскую помощь всему городу Алматы в рамках ОСМС и ГОБМП.

    Только с начала года в отделении офтальмологии ЦКГБ проведено порядка 400 плановых и 150 экстренных операций.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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