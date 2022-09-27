Зрелищное закрытие мотосезона устроили в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Байкеры Сарани впервые организовали в городе зрелищное закрытие мотосезона. В мероприятии приняли участие более 200 гонщиков из всего региона, а также творческие коллективы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На парковочной площади стадиона «Сұнқар» собралось более 200 байкеров. Они провели для горожан показательные выступления, мотосоревнования, спортивные состязания. Программа получилась насыщенной.

Жители фотографировались с мотоциклами, было организовано бесплатное катание на байках для детей и взрослых.

«Наш мотоклуб основан более 20 лет назад в Балхаше. С годами он разросся, филиалы открылись в Караганде и у нас, в Сарани. Все участники работают в разных сферах, но нас объединяет любовь к мотоциклам», – сказал один из основателей мотоклуба Максим Сахнов.

Участие в закрытии сезона также приняли Саранский автомобильный клуб Volkswagen Т4 и автожурнал asphalt.kz, который организовал выставку автомобилей и зрелищное дрифт-шоу.

Победителям соревнований и конкурсов вручили призы.

Организаторы планируют проводить открытие и закрытие сезонов в Сарани на системной основе. Так они хотят привлечь внимание к мотоспорту.

«Праздник организован на высоком уровне. Теперь с нетерпением ждем следующего сезона. Мы путешествуем по Казахстану. Только недавно участвовали в закрытии мотосезона, который проходил в Шуском районе Жамбылской области», – отметил член мотоклуба «Чингиз-хан» Фаид Радковский.