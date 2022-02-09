ЗОЖ для всех: чем удивляют сельские спортивные центры

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В небольших селах появляются новые формы досуга для молодежи. Общественники, которые пытаются изменить жизнь в родных поселках, предлагают самые разные инициативы. Жители села имени М. Шаменова Кызылординской области создали новый спортивный центр «Салауатты ауыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Воплотить идею в реальность смогла инициативная группа молодых людей: Сатбай Сералиулы, Исатай Ербатыр, Нарбота Серали.

Парням удалось реализовать интересный проект в рамках малого гранта, выделенного по заказу МИОР РК.

«О появлении спортивного центра или клуба мечтали все жители нашего села. Когда мы его открывали, было видно, насколько все рады такому событию. Ведь у нас молодежи негде провести досуг. Но в тоже время нам хотелось, чтобы подрастающее поколение проводило время с пользой: занималось спортом, вело здоровый образ жизни. Как известно, только здоровая нация может быть конкурентоспособной. И молодежь, живущая на селе, не должна оставаться в стороне. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение было на правильном пути», — говорит Сатбай Сералиулы.

Своим примером молодые люди показали односельчанам, что сегодня для осуществления цели достаточно желания и упорства.

В прошлом году в Казахстане был реализован проект «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе».

Все лучшие инициативы в рамках проекта состоялись благодаря грантовой поддержке. Один из таких проектов – «Салауатты ауыл», реализуемый в селе Жалагашского района Кызылординской области.

Вход в спортивный центр бесплатный. Все жители успели оценить полезность данного проекта. Новую организацию посещают люди разного возраста. Ведь здесь есть необходимый инвентарь для занятий спортом. На выигранные 500 тысяч тенге инициативная группа закупила оборудование для настольного тенниса, настенные турники, специальные тренажеры, боксерские перчатки, груши и другие необходимые принадлежности.

Сатбай Сералиулы поделился и планами на ближайшее будущее. По его словам, ребята в центре намерены в скором времени проводить спортивные состязания среди молодежи.

Напомним, что по всей стране для развития гражданских инициатив, направленных на улучшение жизни в сельской местности, в 2021 году было реализовано 60 малых грантов.