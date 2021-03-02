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    19:53, 01 Март 2021 | GMT +6

    Зоопарк, полиция и театр попали в список должников «Алматы Су»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский зоопарк, департамент полиции Алматы и другие объекты и физические лица попали в список должников «Алматы Су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В список объектов, имеющих задолженность за 2020 год, который представили в ГКП «Алматы Су», попали:

    КГКП «Алматинский зоологический парк» Управления культуры и архивов города Алматы, с задолженностью 4,6 млн тенге.

    РГУ «Департамент Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области», с задолженностью в 3,5 млн тенге.

    Департаменты полиции города Алматы и Алматинской области, с задолженностью в 691 тысячу тенге и 142 тысячи тенге соответственно.

    Одно физлицо имеет задолженность в 12 млн тенге.

    Филиал «Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Хамзы ЖуматоваЦ РГП на ПХВ Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК имеет задолженность в 1,5 млн тенге.

    КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры города Алматы, с задолженностью в 628 тысяч тенге.



    Теги:
    МВД РК Алматы ЖКХ Правоохранительные органы
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