Зоопарк, полиция и театр попали в список должников «Алматы Су»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский зоопарк, департамент полиции Алматы и другие объекты и физические лица попали в список должников «Алматы Су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В список объектов, имеющих задолженность за 2020 год, который представили в ГКП «Алматы Су», попали:

КГКП «Алматинский зоологический парк» Управления культуры и архивов города Алматы, с задолженностью 4,6 млн тенге.

РГУ «Департамент Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области», с задолженностью в 3,5 млн тенге.

Департаменты полиции города Алматы и Алматинской области, с задолженностью в 691 тысячу тенге и 142 тысячи тенге соответственно.

Одно физлицо имеет задолженность в 12 млн тенге.

Филиал «Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Хамзы ЖуматоваЦ РГП на ПХВ Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК имеет задолженность в 1,5 млн тенге.

КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры города Алматы, с задолженностью в 628 тысяч тенге.



