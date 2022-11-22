Зоопарк Караганды пополнился новыми обитателями

22 Ноября 2022, 22:21

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сервалы, винторогие козлы, голубые бараны, игрунки, черноклювые туканы, черные лебеди, белый павлин – в Карагандинском зоологическом парке появились новые жильцы. Обновлена и коллекция рыб – в аквариумы запущено более 500 особей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этой осенью зоопарк Караганды стал домом немалому количеству редких и исчезающих животных.

Пару сервалов и пару черноклювых туканов купили в армянском питомнике.

У прыгучих сервалов самые длинные ноги и большие уши среди всех кошачьих. Из-за пары черных полос на мордочке кажется, что у кота всегда грустный вид. Ранее в коллекции местного зоопарка таких животных не было.

Черноклювый тукан – одна из самых узнаваемых птиц Южной Америки. Его ближайшие родственники – дятлы. С этим связано второе название птицы – тропический дятел.

В Новосибирском зоопарке имени Р. Шило приобрели пару игрунок, пару голубых баранов и пару винторогих козлов.

Голубые бараны распространены в Гималаях и на Тибете. Зимой они могут сбиваться в стадо, которое насчитывает больше тысячи голов.

А вот винторогий козел занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Основное поголовье этих животных сохранилось лишь на небольшом участке в Таджикистане.

Игрунки в Карагандинском зоопарке уже есть. Это обезьянки размером с белку. К сожалению, они немолодые – не могут дать приплод. Поэтому было решено купить новых животных.

Также местный зоопарк обменял белых лебедей-кликунов на черных и белого павлина, обитавших в новосибирском зоопарке.

В свою очередь из Караганды в зоопарк Шымкента поехали алтайские маралы и пумы.

Приятный сюрприз ожидает и любителей аквариумных рыб. Предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, подарил Карагандинскому зоопарку аквариумы и 500 рыб разных видов.

Это дискусы, трофеусы бемба, цихлазомы феста, радужницы, гурами, сомики и скалярии разных видов, моллинезии, барбусы. В ближайшее время новую коллекцию подготовят для просмотра посетителями.

«Зоопарк как живой организм, он должен расти и развиваться. Мы хотим и дальше обмениваться животными с другими зоопарками, закупать редких, приобретать пару тем, у кого ее нет. Хотим, чтобы карагандинцы ходили к нам с удовольствием целыми семьями», – говорит директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Из-за улучшения условий содержания животных в этом году зоопарк Караганды стал действительным членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). До этого почти 10 лет он оставался кандидатом в членство. В составе ассоциации Карагандинский зоопарк имеет возможность бесплатно обмениваться животными, а также опытом со специалистами зоопарков всего мира. Сегодня ЕАРАЗА насчитывает 84 учреждения из 18 государств.

Карагандинский зоопарк был образован в 1938 году на базе передвижной зоологической выставки. Сегодня в его коллекции 185 видов животных, из них краснокнижных 91. Всего же в зоопарке находится более полутора тысяч животных. Работают в питомнике 60 человек.