Zoom, рынки, агроформирования и передвижные пункты – СКО готовится к декларированию

В Северо-Казахстанской области в рамках 3-го этапа всеобщего декларирования более 60 тыс. человек должны будут сдать декларацию. Как в регионе готовятся ко всеобщему декларированию - корреспондент агентства Kazinform узнавала у руководителя управления разъяснительной работы департамента государственных доходов Натальи Некрасовой.

Н.Некрасова отметила, что ведомство проводит большую работу, особенно в сельских населенных пунктах. Для этого в департаменте разработали и утвердили краткосрочные и долгосрочные планы. Все мероприятия расписаны по месяцам и закреплены за сотрудниками департамента. С начала года провели более 400 встреч с североказахстанцами, разместили около двух тысяч сообщений в социальных сетях и на сайтах, по области вывесили около 50 билбордов.

— Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше услуг оказывать в электронном формате. В районах департамент госдоходов проводит выездные семинары, встречи с населением. В январе объехали все районы, поговорили с жителями, ответили на все вопросы, зафиксировали предложения и взяли их в работу. Люди задавали вопросы в соответствии со своими жизненными ситуациями. Например, один из супругов находится за границей. Интересовались, что конкретно нужно декларировать. Много вопросов было по нотариальному заверению займов и кредитов, — рассказала Н. Некрасова.

Работают консультационные центры, где можно получить всю информацию о декларировании и мобильных переводах, единый контакт-центр 1414. Сотрудники районных управлений выезжают в агроформирования в селах, где на местах объясняют, как правильно заполнить декларацию.

В Петропавловске действуют мобильные консультационные пункты, проводится разъяснительная работа на рынках, в торговых домах. Каждую среду в 11 часов департамент проводит Zoom-конференцию, к которой может каждый подключиться и получить ответ на свой вопрос от специалиста в режиме реального времени, не выходя из дома.

В самом департаменте работает модератор, который связывает обращающихся граждан с профильным управлением, консультирует. Без ответа никого не оставляют.

— По данным филиала АО «Казахтелеком», во всех селах нашего региона есть подключение к интернету. Если где-то связь будет слабой или будут перебои, то наши специалисты будут выезжать на места и помогать заполнить и отправить декларацию. Что касается пожилых людей, то это будет уже на 4-м этапе декларирования. Будем выезжать, подсказывать. Консультационные центры будут работать, — пояснила Н. Некрасова.



Напомним, в рамках 3-го этапа всеобщего декларирования, обязанность по сдаче деклараций возникает у индивидуальных предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов.

Сдать декларацию можно через мобильные приложения ESA, eGOV mobile, Halyk, сайты eGOV и кабинет налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kz. В сервисе «e-Salyq Azamat», разработанном Комитетом госдоходов, отчетность отправляется за считанные минуты без электронной цифровой подписи через SMS-пароль. Подать ее нужно до 15 сентября

Н. Некрасова напомнила о том, что есть срок исковой данности. В течение трех лет граждане, которые сдали декларацию с ошибками или забыли что-то указать, могут внести изменения без штрафных санкций.