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    21:01, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Зоны рекреационного рыболовства планируют установить в Абайской области

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зоны рекреационного рыболовства на водных объектах планируют установить в Абайской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, в Абайской области планируется установить 6 мест для рыболовства.

    В частности, на водохранилище Бухтырма: от старого Каракаса вниз по течению 2 км, по обоим берегам; также участок Табанды – Кара, вверх по течению 2 км, вглубь 1 км.

    На Шульбинском водохранилище: отступая 1,2 км от поселка Шульбинск вверх по течению 1 км, вглубь 1 км; от дач поселка Шульбинск вниз по течению 1 км, вглубь 1 км; участок напротив села Уба-Форпост, по берегу 1 км, вглубь 1 км; отступая от реки Уба 500 метров вверх по течению 1 км, вглубь 1 км.

    Документ находится на публичном обсуждении до 22 ноября этого года.

    Уточняется, что настоящее постановление акимата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


    Теги:
    Абайская область
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