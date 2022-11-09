Зоны рекреационного рыболовства планируют установить в Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зоны рекреационного рыболовства на водных объектах планируют установить в Абайской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в Абайской области планируется установить 6 мест для рыболовства.

В частности, на водохранилище Бухтырма: от старого Каракаса вниз по течению 2 км, по обоим берегам; также участок Табанды – Кара, вверх по течению 2 км, вглубь 1 км.

На Шульбинском водохранилище: отступая 1,2 км от поселка Шульбинск вверх по течению 1 км, вглубь 1 км; от дач поселка Шульбинск вниз по течению 1 км, вглубь 1 км; участок напротив села Уба-Форпост, по берегу 1 км, вглубь 1 км; отступая от реки Уба 500 метров вверх по течению 1 км, вглубь 1 км.

Документ находится на публичном обсуждении до 22 ноября этого года.

Уточняется, что настоящее постановление акимата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.