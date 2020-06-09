Зоны отдыха Капшагая пока не готовы к открытию - акимат Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов ответил на комментарии жителей региона об усилении ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Большой резонанс среди жетысусцев вызвал вопрос об открытии купального сезона в Капшагае, а также закрытие фонтанов в областном центре.

По словам замакима, усилить карантин в определенных районах области пришлось из-за роста заболеваемости и нестабильной эпидемиологической ситуации.

«Во-первых, данные меры приняты во благо самих жителей, чтобы избежать роста заболеваемости. Кроме того, на данный момент территория отдыха в Капшагае не соответствует санитарным нормам, следовательно, к открытию пока не готова. Погода еще не благоприятная для купания, могут простудиться», - отметил он.

Подчеркнул он также, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в этот период, количество заболевших COvid-19, с симптомами ОРВИ, значительно повысилось. Особый акцент замглавы региона сделал на халатном отношении к карантинным нормам и нарушениям требований, порядка.

«В целом, в регионе, число заболевших с каждым днем растет, из-за несоблюдения простых норм карантина. А что касается городских фонтанов, они продолжают работать. Но нам пришлось их оградить, чтобы дети не купались. Фонтан – это объект зрительного внимания, в нем купаться не разрешено», - говорит Батыржан Байжуманов.