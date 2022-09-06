Зональную посадку авиапассажиров введут в пилотном режиме в карагандинском аэропорту

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Караганды примет участие в проекта «Зональная посадка». Воздушная гавань угольной столицы планирует запустить данный проект в пилотном режиме с 10 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О запуске проекта «Зональная посадка» в карагандинском аэропорту сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

«Основная идея проекта – осуществление посадки пассажиров по зональной технологии, то есть по группам, что существенно повысит качество и скорость обслуживания граждан во время пребывания в аэропортах. В рамках проекта посадка пассажиров будет осуществляться в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна. При этом несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры на посадку будут проходить вне основной очереди в приоритетном порядке в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении.

Как сообщается в ведомстве, в пилотном проекте будут участвовать авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT. Зональная посадка будет проводиться только в тех аэропортах, где имеются телескопические трапы: в Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганде. Проект рассчитан на три месяца, после этого примут решение, применять ли зональную посадку в дальнейшем.