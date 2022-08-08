8 Августа 2022 22:21

Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На 21:00 8 августа зона поиска пропавшей девочки в Костанайской области составляет более 50 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Задействованы вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. В поисках также участвуют служебно-розыскные собаки.

Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал.

Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра – вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек с козырька перелезла на дерево.

В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, в это время девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

8:04 – ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай-Веденка.

8:06 – еще один свидетель видел девочку на Центральной улице.

8:24 – ребенка видел тракторист, который ехал в строну поселка.

8:30 – девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.

Поисковые мероприятия проходили и в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 км от места пропажи девочки.

В настоящее время полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле. Поле оцепили, задействован дрон.

Как ранее сообщалось, вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области. Более 500 полицейских разыскивают пропавшую пятилетнюю девочку в Костанае.

Фото: polisia.kz











