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Зона отдыха горела близ Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В зоне отдыха «Green park», в поселке Косшы недалеко от Астаны, случился пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«9 октября в 7:39 в п. Косшы близ Астаны на зоне отдыха «Green park» произошёл пожар в 2-х этажном здании ресторана. Площадь пожара составил 435 кв.м. Пожар локализован в 08:53 и ликвидирован в 09:40», - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на тушение пожара выезжали 6 сотрудников личного состава 2 единицы специализированной пожарной техники ДЧС Акмолинской области и 11 сотрудников личного состава и 2 единиц спецпожарной техники ДЧС Астаны.
Для установления причины возникновения пожара работает испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области. Жертв и пострадавших от пожара нет.
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