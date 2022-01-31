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«Золушку» представят на сцене «Астана Балет»

31 Января 2022 05:39
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«Золушку» представят на сцене «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 и 6 февраля на сцене театра «Астана Балет» развернется красочное действие балета «Золушка» в хореографии Надежды Калининой. Великолепную музыку Сергея Прокофьева исполнит симфонический оркестр театра под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Всем известная история о бедной девушке, которую сварливая мачеха не пускает на королевский бал, в новом прочтении восхищает и завораживает, увлекая в удивительную атмосферу тайны и волшебства. Балетмейстер Н. Калинина подарила персонажам колоритные номера, характерные танцы, грациозные вариации и дивертисменты. Уникальная хореография буквально сплетает воедино классический балет и современный танцевальный стиль, позволяя понять сюжет без лишних слов.

Тонко и точно переданы характеры героев, любое движение танцора становится «фразой» в диалоге со зрителем. Кстати, веселых моментов в балете предостаточно, их создают трио мачехи и ее дочерей, их кавалеры и даже Принц. Именно искрометный юмор, иногда ирония делают спектакль интересным зрителям разных возрастов, позволяют им насладиться прекрасной историей.

По словам художественного руководителя театра Нурлана Канетова, это - один из самых ярких и сложных спектаклей, требующий от артистов не только уверенного исполнения и самоотдачи, но и высокого актерского мастерства, несмотря на кажущуюся простоту и легкость.

Стоит отметить красочные декорации и костюмы художника Сергея Новикова, которые создают особое настроение спектакля, уводя зрителя из реальности в сказку, в мир праздника и волшебства. Книжная тематика прослеживается во всем: во впечатляющих своим масштабом декорациях, бутафории и невероятных костюмах. А вот знаменитые хрустальные туфельки Золушки заменены на пуанты, инкрустированные сверкающими стразами.

История, рассказанная Шарлем Перро, как нельзя лучше подходит для балета: в ней есть и необыкновенные превращения, придворный бал, поэтичная история любви и всепобеждающий добрый финал.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.


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#Нур-Султан   #Культура  
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