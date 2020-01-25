Золушка, Бах и гастроли: февраль с театром «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» продолжает радовать своих зрителей показом новых и уже полюбившихся публике спектаклей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

25 и 26 января публике представят балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского, 8 и 9 февраля на сцене столичного театра вновь засияет восхитительная «Золушка», а 29 февраля любители современной хореографии смогут насладиться программой «Astana Ballet presents».

И если на показ знаменитого «Щелкунчика» билетов в продаже уже нет, то увидеть спектакль, который за короткий срок сумел поразить сердца как взрослых, так и юных зрителей еще представляется возможность.

«Золушка» - балет в двух действиях, созданный хореографом Надеждой Калининой на восхитительную музыку Сергея Прокофьева специально для театра «Астана Балет». Зрители высоко оценили сценическое оформление художника-постановщика Сергея Новикова, гармоническое сочетание света и видеопроекций с хореографическим языком балетмейстера.

Партию Золушки в дни показа исполнят заслуженный деятель Казахстана Татьяна Тен, Назерке Аймухаметова и Дарина Кайрашева; Принц – Казбек Ахмедьяров, Сундет Султанов и Фархад Буриев.

По словам главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, подготовка к премьере заняла много сил и времени, но отличалась слаженностью работ всех служб театра.

«Все наши силы: от артистов, работавших с невероятной отдачей, до машинистов сцены, которые буквально творили сказочную атмосферу. График был напряженным, шли переработанные часы и дни, но всех объединяла общая идея: представить волшебство и красоту вечной сказки для наших зрителей», - поделилась Мукарам Авахри.

Программа «Astana Ballet presents» включает в себя три одноактных балета в неоклассическом стиле: «Concerto Barocco» Дж.Баланчина на музыку И.С.Баха, «A Journey of Memory» Р.Ребека и «Love’s Lost Idols» Н.Фонте. Отличительная черта театра «Астана Балет» - мастерское владение не только классической и национальной хореографией, но и современными танцевальными направлениями. 29 февраля зрителям представят постановки – шедевр неоклассического наследия 20 века и работы, иллюстрирующие самые свежие тренды в хореографическом искусстве.

Помимо этого, с 19-23 февраля артисты театра «Астана Балет» выступят с гастролями в Алматы на сцене ГАТОБ имени Абая.