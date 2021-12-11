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«Золотыми сердцами» наградили представителей социально значимых профессий в Нур-Султане

11 Декабря 2021 17:30
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«Золотыми сердцами» наградили представителей социально значимых профессий в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости Казахстана для представителей социально значимых профессий провели концерт и наградили статуэтками «Алтын жүректі жандар». Об этом аким столицы Алтай Кульгинов сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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«У каждого времени есть свои герои. Этот и прошлый год выдался не из легких: в разы выросла нагрузка, риски, но благодаря кропотливому труду наших медиков, спасателей, стражей порядка, волонтёров - тысячи жизней было спасено.

В преддверии 30-летия Независимости страны в честь представителей социально значимых профессий организовали концерт, вручили им статуэтки в виде сердца «Алтын жүректі жандар». В их числе медицинские работники, педагоги, сотрудники ДЧС, Департамента полиции, коммунальщики, волонтеры, журналисты.

К примеру, среди награжденных: водитель скорой помощи Еркин Коксеген, за время пандемии на его счету свыше тысячи вызовов; Марина Макиенко - одной из первых работала в «красной зоне», Ернур Маратулы - опытный анестезиолог-реаниматолог, в сфере медицины работает уже более 25 лет!

Асан Балтабаев - спас из огня женщину с детьми, Алмаз Култанов спас тонущую женщину.

Также отметили труд спасателей/пожарных, которые ежедневно спасают жизни наших горожан; учителей, которые в период пандемии обучали наших детей дистанционно, помогали изучить материал, подготовиться к важным для детей экзаменам; волонтеров, которые раздавали маски, лекарства, разъясняли меры предосторожности.

И таких примеров - много. Каждый представитель социально значимых профессий - герой. На счету каждого спасенные жизни! Выражаю благодарность за ваш труд и профессионализм!

Мы со своей стороны продолжим работать над созданием условий для комфортной работы: жилищным вопросом, увеличением заработной платы, обновлением материально-технической базы и другим», - написал Алтай Кульгинов.


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#Нур-Султан   #Общество   #Волонтёрство  
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