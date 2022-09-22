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Золотые украшения на 1 млн тенге украл костанаец
22 Сентября 2022, 15:21

Золотые украшения на 1 млн тенге украл костанаец

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Кражи ювелирных изделий на миллион тенге раскрыли костанайские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает департамент полиции Костанайской области, заявления о кражах золотых изделий поступили в управление полиции города Костаная сразу от трех владельцев магазинов и бутиков.

«Все преступления были совершены по одному сценарию. Неизвестный мужчина просил показать ему золотые украшения, долго выбирал, просил принести другие модели колец и сережек, а когда продавец отвлекалась, незаметно похищал изделия. З атем, отказавшись от покупки, покидал бутики и торговые точки. Когда продавец начинала складывать товар, то неизменно обнаруживалась пропажа», - сообщили в ведомстве.

По данным фактам было начато досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейскими был задержан 26-летний житель областного центра, у которого были изъяты вещественные доказательства.

«Подозреваемого задержали с поличным при попытке совершения кражи в еще одном ювелирном бутике. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений», - добавили в полиции.

Общий ущерб составил более 1 млн тенге.


Фото: dotmsr.com

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