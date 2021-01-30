Золотые украшения и шубу украл бывший сожитель у карагандинки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде мужчина обокрал бывшую сожительницу почти на один миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

8 декабря 2020 года в Кировский отдел полиции УП города Караганды обратилась 37-летняя жительница города. Она сообщила, что бывший сожитель, воспользовавшись ее отсутствием, совершил кражу женской шубы и золотых ювелирных изделий. Сумма ущерба составила около одного миллиона тенге.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». 28 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Выяснилось, похищенное добро он реализовывал по бросовым ценам или сдавал в ломбарды. Часть ценностей изъята. Ведется расследование.

