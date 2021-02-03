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    11:35, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Золотые украшения более чем на 1,5 млн тенге украли из квартиры карагандинки

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вор-домушник проник в квартиру карагандинки и вынес оттуда ювелирные украшения на сумму более 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    3 января в Центральный отдел полиции УП г. Караганды поступило заявление 27-летней жительницы города, которая сообщила, что неизвестный проник в квартиру и похитил принадлежащие ей ценности.

    Домушник прибрал к рукам два сотовых телефона, золотые ювелирные украшения. Сумма ущерба составила около 1,5 млн тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

    «28 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 54-летнего мужчины. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
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