Золотые украшения более чем на 1,5 млн тенге украли из квартиры карагандинки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вор-домушник проник в квартиру карагандинки и вынес оттуда ювелирные украшения на сумму более 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 января в Центральный отдел полиции УП г. Караганды поступило заявление 27-летней жительницы города, которая сообщила, что неизвестный проник в квартиру и похитил принадлежащие ей ценности.

Домушник прибрал к рукам два сотовых телефона, золотые ювелирные украшения. Сумма ущерба составила около 1,5 млн тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

«28 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 54-летнего мужчины. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.