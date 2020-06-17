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Золотые слитки в поезде оставил пассажир в Швейцарии
17 Июня 2020 12:30
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БЕРН. CNN - КАЗИНФОРМ - Швейцарская полиция ищет человека, который оставил в поезде пакет, полный золотых слитков, общая стоимость которых составляет более 182 000 швейцарских франков (191 000 долларов). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.
Ценная находка была обнаружена в вагоне поезда Швейцарской федеральной железной дороги, следовавшего из северо-восточного швейцарского города Санкт-Галлен в Люцерн, в октябре прошлого года.
После безуспешного внутреннего расследования, чиновники решили подать объявление о розыске человека в местную правительственную газету. В объявлении сообщается, что у владельца есть пять лет, чтобы претендовать на забытые им сокровища.
Пока поиски владельца слитков не увенчались успехом.
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