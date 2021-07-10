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Золотые слитки пыталась провести казахстанка в Россию

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Июля 2021, 16:20
Золотые слитки пыталась провести казахстанка в Россию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 8 июля пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» (Костанайская область) с использованием рентген-установки у гражданки Казахстана «К», следовавшей на территорию России, обнаружено семь золотых слитков-самородков общим весом 325 граммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Со слов задержанной, с просьбой перевести коробку через границу к ней обратился случайный знакомый, доподлинно не зная и не поинтересовавшись характером и содержанием посылки, она дала согласие.

Задержанная и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области, где будут установлены истинные мотивы перевозки, сообщили в КНБ.

«Во избежание непредвиденных изменений в планах ваших зарубежных поездок военнослужащие Пограничной службы рекомендуют отклонять просьбы малознакомых лиц о перевозке грузов и посылок с неизвестным для вас содержимым», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

В этот же день в этом же пункте пропуска при попытке провоза сокрытых от досмотра наркотических средств общим весом около 15 граммов задержан гражданин РК «К».

Обнаружить нелегальный груз пограничникам помогла служебная собака «Майя» – бельгийская овчарка, 2016 года рождения, с хорошей родословной и отличной подготовкой.

Для дальнейших процессуальных действий задержанный передан в Отдел полиции Карабалыкского района.



Костанайская область   Пограничники   КНБ  
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