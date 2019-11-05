Золотые медали вручил футболистам аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наградили футбольную команду «Кызылжар СК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата области, глава региона Кумар Аксакалов, советник президента Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков и почетный гражданин области Александр Липовой вручили победителям Первой лиги золотые медали.

«Это только первый шаг на пути становления и развития футбола в нашем регионе. Выйти в Премьер-лигу - одно, закрепиться и показать хороший результат - это совершенно другой уровень. Наша команда будет играть с лучшими командами страны. Надо вцепиться зубами. Оправдайте доверие армии болельщиков», - сказал К. Аксакалов.

Он отметил, что успех местного клуба зависит, в том числе и от развития детского футбола.

«Без детско-юношеского футбола трудно развиваться. Мы во всех районных центрах будем открывать футбольные поля с искусственным газоном. Сейчас в 3 районах поля есть. В следующем году построим в Саумалколе. В течение 2-3 лет во всех районах эту работу завершим. Тогда сможем регулярно проводить чемпионат области по футболу. Футбольное





Напомним, в домашнем матче «Кызылжар СК» обыграл команду «Байконур» со счетом 6:0.