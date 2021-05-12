Золотые медали международного научного конкурса завоевали карагандинские школьники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученики 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Ануар Дюсенбеков и Фархат Нурланов заняли первое место на VII Международном научном конкурсе «Молодой учёный» в Корее. Также юным исследователям вручили гранты на обучение в Университете Woosong с 75%-й скидкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На суд жюри они представили научный проект «Испытание баскетбольного мяча с помощью композитного датчика на основе воска и графита для определения ударных характеристик». Проект защищался на английском языке. Научные руководители Ануара и Фархата – преподаватели физики Саягуль Нуржигитова и Стоян Рендевски.

«Качество мяча для баскетбола обсуждалось с точки зрения высоты прыжка свободно падающего мяча и силы, действующей на него при ударе о пол. Доказано, что воск – графитовый композит с пороговой концентрацией графита в 15% – является чувствительным датчиком для измерения удара даже при малых исследуемых силах», – рассказывают школьники о своём исследовании.

Международный научный конкурс «Молодой учёный» проводится с 2015 года. За это время в нём приняло участие более 400 школьников из Казахстана. Организаторы – Университет WOOSONG и Международная школа бизнеса SolBridge (Корея, город Тэджон).

Исследовательские работы участников интеллектуальных соревнований оценивает профессорско-преподавательский̆ состав из университетов США, Великобритании, Сингапура, России и других стран.

Из-за пандемии конкурс уже во второй раз прошёл в дистанционном формате.