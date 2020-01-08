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Золотые изделия на три млн тенге похитили в Усть-Каменогорске

8 Января 2020 23:00
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Золотые изделия на три млн тенге похитили в Усть-Каменогорске

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан житель Павлодара, который похитил из жилого дома в Усть-Каменогорске золотые изделия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В полиции сообщили, что на канал 102 обратился житель Усть-Каменогорска с заявлением о квартирной краже. Выяснилось, что неизвестный вскрыл окно в ванной комнате, проник в дом и похитил золотые изделия на 3 млн тенге.

Сотрудники управления полиции города Усть-Каменогорска по горячим следам установили и задержали подозреваемого на автовокзале в города Семей, когда он собирался на автобусе уехать в город Алматы. Им оказался 20-летний житель города Павлодара. В едется досудебное расследование по статье «Кража» Уголовного кодекса РК.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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