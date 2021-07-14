Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Золотые артефакты с изображением каганов в коронах найдены в ВКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Июля 2021, 07:30
Золотые артефакты с изображением каганов в коронах найдены в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - В Тарбагатайском районе при раскопках кургана «Елеке Сазы» археологи обнаружили уникальные золотые артефакты эпохи древних тюрков. Об этом после встречи с группой ученых и археологов сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«Буквально 2 дня назад наш прославленный археолог Зейнолла Самашев в Тарбагатайском районе обнаружил уникальные золотые артефакты, на которых изображены главы каганатов в коронах. До сегодняшнего дня никто и никогда при археологических раскопках не находил ничего подобного. Я уверен, что и это мировое открытие будет описано на страницах трехтомника, а сами артефакты займут своё достойное место среди музейных экспонатов», отметил Даниал Ахметов у себя на странице в соцсетях.

Напомним, вчера глава региона в очередной раз встретился с группой учёных-историков и археологов, которые входят в состав редакции трехтомника, посвящённого истории Казахстана.

В это издание, в частности, войдут результаты научно-исследовательской работы под руководством профессора З. Самашева, проводимой на раскопках чрезвычайно интересного памятника древнетюркской эпохи – культово-поминального сооружения в урочище Елеке Сазы.

«Очень важно, что над книгой работают ученые, которые известны своими историческими открытиями, чей профессионализм и уровень знаний не вызывает ни тени сомнения. Они работают над совершенно уникальным трудом, который позволит исключить любые домыслы и обнародовать только исторически достоверные факты», - подчеркнул аким области.

Отдельная часть эпохального исторического труда будет посвящена личностям, без которых нельзя представить себе историю Казахстана.

photoСправочно: Культово-поминальное сооружение в урочище Елеке Сазы представляет собой грандиозное каменное сооружение, которое состоит из двух составных частей – храма в виде пирамиды с усеченным верхом и примыкающего к нему лабиринта. Работы на развалинах каменного сооружения начались в 2020 году.

Памятник возведен в честь одного из каганов Западно-тюркского каганата, предположительно, на месте кремации его тела.

Много лет назад в этом месте была обнаружена статуя кагана с отбитой головой, которая сейчас хранится в Национальном музее РК. А недавно археологи нашли множество предметов вооружения, конского снаряжения и украшения от парадно-поминального костюма, в частности, поясную гарнитуру в виде орнаментированных накладок и подвесок, местами обгорелую и расплавленную.

Кроме того, по периметру дна храма, вокруг огражденного места сожжения, найдено большое количество собранных стремян, бронзовое блюдо с боковыми ручками, миску и другие предметы.

Среди находок большой интерес вызывают две золотые подвески с изображениями коронованных каганов на золотом троне. Справа и слева от трона изображены фигуры коленопреклоненных слуг. У персонажей четко просматриваются прическа (косички) и детали одежды. На одном из изображений можно увидеть черты лица кагана.

Историки и археологи отмечают, что эти чрезвычайно искусные произведения художественной культуры и декоративно-прикладного искусства древних тюрков являются выдающимися источниками, которые детально показывают иконографию образа императора, а также ранее не известные детали государственной атрибутики – конструкцию трона с зооморфно украшенными подлокотниками, типы корон и др.

Это новый исторический источник по средневековой торевтике, который дает ответы на вопросы о социально-политическом устройстве каганата, религиозных воззрениях, придворных церемониях и т.д.

Найденные материалы вызовут несомненный интерес у исследователей различных стран мира и научных центров, которые занимаются изучением различных аспектов истории и культуры тюркских этносов.

photo


Восточно-Казахстанская область   История Казахстана   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь