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Золотую упряжь коня сакского царя нашли в ВКО

Автор:  
Серик Сабеков
22 Августа 2022, 14:12
Золотую упряжь коня сакского царя нашли в ВКО

УСТЬ-КМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области в ходе археологических раскопок были обнаружены золотые украшения конского снаряжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата ВКО, группа археолога Зейноллы Самашева, которая ведет раскопки на территории региона, в очередной раз сделала научное открытие. Ученые обнаружили золотые украшения конского снаряжения во время раскопок кургана в Курчумском районе.

«Установлено, что лошадь принадлежала королю из сакского племени. Это необыкновенно красивое украшение. К сожалению, сам курган оказался разграбленным, но сохранилось два тайника. Также впервые были обнаружены металлические стремена, на которых изображен момент охоты. Эти экспонаты выставлены в музее Усть-Каменогорска», - сказал аким области Даниал Ахметов.

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Кроме того, археологи воссоздали облик музыканта-воина и древние музыкальные инструменты. Они были обнаружены в одном из курганов в долине Елеке сазы Тарбагатайского района.

«Раскопки все еще продолжаются. В сентябре состоится международный форум «Алтай - золотая колыбель тюркского мира». Древняя история и археология Восточного Казахстана удивляют и восхищают лучших ученых мира», - добавил глава региона.


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