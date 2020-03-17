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«Золотую коллекцию» казахского кино можно посмотреть в режиме онлайн

17 Марта 2020 10:09
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«Золотую коллекцию» казахского кино можно посмотреть в режиме онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самые известные шедевры отечественной кинематографии, вошедшие в «золотой фонд» казахского кино, теперь можно посмотреть в режиме онлайн. Киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова на своем YouTube-канале открывает доступ к бесплатному просмотру легендарных фильмов, проверенных временем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии.

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Уже сегодня на канале киностудии можно посмотреть следующие фильмы: первый казахский звуковой фильм «Амангельды» (режиссер М. Левин, Ленфильм, 1938 г.), «Девушка-джигит» (режиссер П. Боголюбов, Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов, 1955 г.), «Меня зовут Кожа» (режиссер А. Карсакбаев, «Казахфильм», 1963 г.), «Песнь о Маншук» (режиссер М. Бегалин, «Казахфильм», 1969 г.), «Лютый» (режиссер Т. Океев, «Казахфильм», 1973 г.), «Храни свою звезду» (режиссер Ш. Бейсембаев, «Казахфильм», 1975 г.), «Транссибирский экспресс» (режиссер Э. Уразбаев, «Казахфильм», 1977 г.), «Кардиограмма» (режиссер Д. Омирбаев, «Казахфильм», 1995 г.), «Молитва Лейлы» (режиссер С. Нарымбетов, «Казахфильм», 2002 г.) и другие.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на официальном YouTube-канале АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова размещены 4 полнометражных и 15 короткометражных анимационных фильмов, созданных за годы независимости, а также полная фильмография классика казахского кинематографа Шакена Айманова.


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Ключевые слова: Алматы, Костанайская область, Культура,
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