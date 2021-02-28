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    02:18, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Золотую и две серебряные медали завоевали казахстанки на турнире по боксу в Болгарии

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ -В Болгарии завершился международный турнир по боксу «Странджа-2021». В заключительный соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Валентина Хальзова стала чемпионкой турнира в весовой категории 69 кг. В весе 51 кг Ангелина Лукас принесла сборной серебряную медаль. Также серебряную медаль завоевала Надежда Рябец в весовой категории 75 кг.


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