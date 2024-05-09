«Золотой мяч» Диего Марадоны будет выставлен на аукцион

Престижный трофей футбольного мира «Золотой мяч», который Диего Марадона получил по результатам чемпионата мира 1986 года, будет продан с аукциона, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Объявление о торгах опубликовано на сайте французского аукционного дома Aguttes.

— Высота: 28 см. Диаметр: 15,86 см. Вес брутто: 4 килограмма. Следы потертостей и царапин, — с такими параметрами размещено приглашение к торгам.

Аргентинский футболист Д. Марадона, который умер в 2020 году в возрасте 60 лет, был награжден трофеем за свою блестящую игру на турнире в Мехико. В финале сборная Аргентины победила соперников из ФРГ.

Аукционный дом заявил, что ожидает, что трофей «соберет миллионы благодаря своей уникальности».

Д. Марадона получил награду, вручаемую лучшему игроку турнира, на церемонии на Елисейских полях в 1986 году.

Участникам торгов будет предложено внести депозит в размере 150 тысяч евро для участия в аукционе 6 июня текущего года.