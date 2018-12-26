Золотой и серебряный призеры чемпионата Казахстана по дзюдо подозреваются в допинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный антидопинговый центр на основании результатов лабораторных анализов на допинг-контроль временно отстранил спортсменов по дзюдо Еламана Ергалиева (Кызылординская область) и Саламата Журкабаева (Кызылординская область) от участия в международных и республиканских соревнованиях, в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом Федерация дзюдо Казахстана сообщает в Facebook.

В пробах «А» допинг-контроля, взятых у спортсменов по итогам выступления на Чемпионате Республики Казахстан, выявлено присутствие запрещенной субстанции.



«Конечно, мы за «чистый спорт»! Данный момент Федерация дзюдо Казахстана придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил. Ежегодно проводятся образовательные семинары по этой теме.



На основании вышеизложенного, по данному факту планируется проведение внутреннего расследования заинтересованными ведомствами и Казахстанской Федерации. По итогам будет принято решение о возможной подаче запроса на вскрытие пробы «Б» и подачу апелляции. Об итогах будет сообщено дополнительно на сайте Федерации дзюдо Казахстана», - говорит исполнительный директор Федерации дзюдо РК Самат Жилкибаев.



Напомним, что дзюдоист Саламат Журкабаев стал чемпионом Казахстана в весе до 81 кг, а выступающий в весе +100 кг Еламан Ергалиев завоевал серебряную медаль на Чемпионате Казахстана, который проходил в Астане с 13 по 16 ноября 2018 г.

Ранее был зафиксирован аналогичный случай со спортсменом юношеской сборной Республики Казахстан по дзюдо Рахмет Махамбет (Атырауская область), который 14 июля 2018 года на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов в Гонконге завоевал первое место.