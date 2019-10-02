«Золотой человек» представлен в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - Национальный музей Республики Казахстан 1 октября 2019 года открыл выставку «Великая степь: история и культура» в Департаменте музеев Малайзии в городе Куала-Лумпуре. Выставка пройдет с 1 по 31 октября 2019 года в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс отдел Национального музея РК.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – «Золотой человек».

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, – «Золотого человека», – ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.

На церемонии открытия выставки участвовали директор Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, министр туризма, искусств и культуры Малайзии Датук Мохамаддин бин Кетапи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат и генеральный директор Департамента музеев Датук Камарул Бахарин бин А.Касим.

Директор Национального музея Республики Казахстан отметил: «С большим удовольствием хочу представить вашему вниманию выставку «Великая степь: история и культура». Выставка знакомит вас с шедеврами древнего и традиционного искусства Великой степи и является результатом проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Проект осуществляется с 2017 г. и на протяжении этого времени бесценные произведения прошлого уже увидели посетители музеев Европы и Азии.





Главным экспонатом выставки является «Золотой человек», получивший такое говорящее обозначение в связи с тем, что его костюм практически полностью состоял из драгоценного металла. Каждая деталь одежды «Золотого воина» имеет глубоко философское значение. Особенно, символики головного убора, устремленные ввысь воспевают дух Тенгрианства. Также вы можете увидеть некоторые артефакты той эпохи. Хочу обратить ваше внимание, что образы, используемые когда-то в оформлении костюма «Золотого человека», задействованы в государственной символике независимости Казахстана.

Мы рады разделить с вами радость созерцания и восхищение шедеврами Великой степи!»

На выставке в Департаменте музеев Малайзии можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет).

Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») – далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому – «олень»), в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением «Золотого человека».

В кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.





Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов – так называемого «звериного стиля», отличительные черты которого – стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.

Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом «звериного стиля» является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

По мере утверждения христианства и мусульманства, «звериный стиль» постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.

Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, – но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).





Всего на выставке представлено 346 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.