«Золотой человек» может поехать в Лувр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Национальный музей Казахстана планирует включить реликвию «Золотого человека» в список артефактов для выставки Казахстана в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Золотой человек» — ценнейшая реликвия Казахстана, символ нашей страны. До этого в 12 странах был реализован международный выставочный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира». Целью было сделать этот артефакт национальным брендом. В рамках национальной выставки Казахстана в Лувре во Франции в 2026 году «Золотой человек» и другие предметы, представляющие историческую ценность в музее, будут переданы в комиссию по отбору артефактов», - говорится в ответе Национального музея на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщал о работе по организации в Париже Национальной выставки Казахстана. Выставка в музее Лувра, проведение которой планируется в 2026 году – это часть проекта «Культурный код казахской степной цивилизации». Хронологически экспозиция охватит период с IV тысячелетия до н.э. до середины XIX столетия. Ее основу составят подлинные раритеты из фондов целого ряда музеев Казахстана, а оператором проекта выступит Национальный музей РК.