Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 1,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы на конец мая составили 94,6 млрд долларов США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с увеличением активов в свободно конвертируемой валюте золотовалютные резервы Национального банка увеличились с начала года на 1,1% или 0,4 млрд долларов США до 35,5 млрд долларов США», - сказал Галымжан Пирматов.

Активы Нацфонда, по его словам, с начала года увеличились на 6,1% или 3,4 млрд долларов США до 59,1 млрд долларов США вследствие роста мировых индексов.

«Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 2,9 млрд долларов США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 2,4 трлн тенге», - заключил Галымжан Пирматов.