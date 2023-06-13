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    11:19, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 1,1%

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    Фото из открытых источников
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы на конец мая составили 94,6 млрд долларов США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с увеличением активов в свободно конвертируемой валюте золотовалютные резервы Национального банка увеличились с начала года на 1,1% или 0,4 млрд долларов США до 35,5 млрд долларов США», - сказал Галымжан Пирматов.

    Активы Нацфонда, по его словам, с начала года увеличились на 6,1% или 3,4 млрд долларов США до 59,1 млрд долларов США вследствие роста мировых индексов.

    «Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 2,9 млрд долларов США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 2,4 трлн тенге», - заключил Галымжан Пирматов.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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