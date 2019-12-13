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Золотовалютные резервы Нацбанка РК составили более $28 млрд

13 Декабря 2019 09:57
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Золотовалютные резервы Нацбанка РК составили более $28 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Золотовалютные резервы Национального банка на 1 декабря этого года составили 28,7 млрд. долл. США. Об этом сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Золотовалютные резервы Национального банка на 1 декабря этого года, по предварительным данным, составили 28,7 млрд. долл. США. В результате уменьшения стоимости портфеля золота и оттока иностранной валюты со счетов банков в Национальном банке золотовалютные резервы снизились за ноябрь текущего года на 2,9%, или на 842 млн. долл. США. Однако снижение было частично компенсировано поступлением валюты на счета Правительства», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка также добавил, что активы Национального фонда составили 60,5 млрд. долл. США, увеличившись за ноябрь т.г. на 0,9%, или на 566 млн. долл. США.

«Отмечу полученный за 11 месяцев текущего года инвестиционный доход от управления активами Нацфонда в размере 3,4 млрд. долл. США», - добавил Ерболат Досаев.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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