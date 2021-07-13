Золотовалютные резервы и активы Нацфонда снизились за месяц в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Национального Банка Алия Молдабекова рассказала о динамике международных резервов в июне и динамике валютных активов Национального фонда, инвестиционном доходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 июня текущего года составили около 35,1 млрд долларов США, снизившись за месяц на 1,4 млрд долларов США. Основной причиной сокращения ЗВР стало снижение цены на золото из-за укрепления доллара США. Цена на металл снизилась за июнь с 1 892 до 1 758 долларов за унцию или на 7%, что является самым глубоким падением стоимости золота за месяц с ноября 2015 года. В результате отрицательная переоценка портфеля золота составила 1,4 млрд долларов США», - сказала Алия Молдабекова.

Она отметила, что доля золота в резервах составляет 62%, поэтому резервы подвержены влиянию мировых цен на золото. Цены на золото продолжают оставаться волатильными, так, к примеру, в марте цены достигали уровня 1 683 доллара за тройскую унцию с восстановлением до 1 950 долларов в начале мая.

«В рамках исполнения опционов, ранее заключенных Национальным Банком для хеджирования части портфеля золота от резкого снижения его цены, было реализовано золота на 1,5 млрд долларов США по благоприятной цене, превышающей текущие уровни. Активы в свободно конвертируемой валюте выросли на 1,5 млрд долларов США в основном за счет реализации неаллокированного золота в рамках опционных стратегий», - добавила она.

Валютные активы Национального фонда в июне, по оперативным данным, составили 57,5 млрд долларов США, снизившись за месяц на 1,1 млрд долларов США.

«Снижение валютных активов Нацфонда за прошедший месяц связано с выделением гарантированного и целевого трансфертов в республиканский бюджет. Как я уже отмечала, для исполнения заявок по трансфертам было продано валютных активов на 1,093 млрд долларов США», - рассказала спикер.

При этом объем поступлении в фонд за июнь составил всего 97 млрд тенге, включая 189 млн долларов США в иностранной валюте.

В рамках долгосрочной стратегии по повышению эффективности управления активами Национальный Банк наращивает долю более доходных классов активов, в том числе акций, корпоративных облигаций и еврооблигаций развивающихся рынков.

В результате, инвестиционный доход Национального фонда за первое полугодие 2021 года сложился положительным и составил 1,5 млрд долларов США или 2,5%, преимущественно за счет роста глобального рынка акций.