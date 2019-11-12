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Золотовалютные активы Нацбанка выросли почти на $705 млн

12 Ноября 2019 13:34
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Золотовалютные активы Нацбанка выросли почти на $705 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Золотовалютные активы Нацбанка выросли почти на $705 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С октября по 11 ноября т.г. ослабление тенге составило 0,2% до 388,74 тенге за доллар США. В течение данного периода курс тенге изменялся в пределах 388,05–390,12 тенге за долл. США. Ослабление с начала года составило 1,2%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также рассказал и о золотовалютных резервах Национального банка.

«На 1 ноября текущего года, по предварительным данным, они составили 29,5 млрд долларов США. С апреля т.г. наблюдается рост золотовалютных активов. За октябрь т.г. их объем увеличился на 2,4%, или на 704,9 млн долл. США в результате увеличения остатков в иностранной валюте на счетах клиентов в Национальном банке, а также операций по покупке золота и роста мировых котировок на него», - отметил глава Нацбанка.

«Активы Национального фонда в иностранной валюте в октябре текущего года по предварительным данным, увеличились на 0,9% до 59,9 млрд долл. США. Международные резервы страны на конец октября т.г. года составили 89,4 млрд долларов США», - добавил Е. Досаев.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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