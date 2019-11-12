Золотовалютные активы Нацбанка выросли почти на $705 млн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Золотовалютные активы Нацбанка выросли почти на $705 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С октября по 11 ноября т.г. ослабление тенге составило 0,2% до 388,74 тенге за доллар США. В течение данного периода курс тенге изменялся в пределах 388,05–390,12 тенге за долл. США. Ослабление с начала года составило 1,2%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
Он также рассказал и о золотовалютных резервах Национального банка.
«На 1 ноября текущего года, по предварительным данным, они составили 29,5 млрд долларов США. С апреля т.г. наблюдается рост золотовалютных активов. За октябрь т.г. их объем увеличился на 2,4%, или на 704,9 млн долл. США в результате увеличения остатков в иностранной валюте на счетах клиентов в Национальном банке, а также операций по покупке золота и роста мировых котировок на него», - отметил глава Нацбанка.
«Активы Национального фонда в иностранной валюте в октябре текущего года по предварительным данным, увеличились на 0,9% до 59,9 млрд долл. США. Международные резервы страны на конец октября т.г. года составили 89,4 млрд долларов США», - добавил Е. Досаев.
- Старые банкноты перестанут обменивать в 2020 году
- Нацбанк объявил конкурс на лучшее изображение монет к 75-летию Победы
- Почти 1,5 трлн тенге провели казахстанцы через платежные организации
- Транзакции на 400 млрд тенге через системы электронных денег провели казахстанцы
- В 2 раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карточек в РК
- Более 5 млрд тенге ежеминутно проходит через платежные системы Нацбанка
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана