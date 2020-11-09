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Золотовалютные активы Казахстана составили $33,6 млрд

9 Ноября 2020 11:47
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Золотовалютные активы Казахстана составили $33,6 млрд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на рынке золота и состоянии золотовалютных активов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В октябре цена на золото продолжила траекторию снижения и за месяц упала с $1883,4 до $1875,8 за унцию или на 0,4%. Основным определяющим фактором на рынке драгоценных металлов была неопределенность по поводу выборов в США.

«Стоит отметить, что снижение цены на золото практически не сказалось на портфеле золота Национального банка РК, поскольку было нивелировано покупками отечественного золота в рамках реализации приоритетного права. На конец октября портфель золота Национального банка составил $23,2 млрд. Тем не менее, золотовалютные активы, по предварительным данным, сократились за месяц на $200 млн и составили на конец октября $33,6 млрд», - отметила Алия Молдабекова.

Снижение ЗВР было в основном связано с выплатой государственного долга в объеме около $90 млн и проведением валютных интервенций в объеме $91,3 млн, объяснила Алия Молдабекова.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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