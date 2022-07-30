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Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Кыргызстана
30 Июля 2022 20:41

Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Завершился процесс передачи Кыргызстану золоторудного месторождения «Кумтор», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу информационной политики администрации Президента Кыргызской Республики.

Накануне в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих стопроцентный переход золоторудного месторождения «Кумтор» в собственность Кыргызстана.

Согласно достигнутого соглашения рудник «Кумтор» полностью переходит в собственность республики. За Кыргызстаном признается право собственности на золото, произведенное на месторождении с 15 мая 2021 года.

Канадская компания «Centerra Gold» выплатит кыргызской стороне дивиденды около 11 млн долларов, а также осуществит единовременную выплату в размере 50 млн долларов.

Кроме того, Кыргызстану переходит управление над рекультивационным фондом по месторождению «Кумтор» объемом приблизительно 53 млн долларов.

Отмечается, что все судебные процессы, инициированные компанией «Centerra Gold» против кыргызской стороны, прекращены. В частности, 27 июля остановлен судебный процесс в США, 28 июля в Швеции и Канаде отозваны исковые претензии.

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