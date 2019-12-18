«Золотого человека» увидели в 12 странах мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане подведены итоги международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На итоговой пресс-конференции в городе Нур-Султан приняли участие руководители музеев Турции, России, Узбекистана, Малайзии.
Главной целью проекта было показать «Золотого человека» во всемирно известных музеях с целью популяризации нашей культуры, истории, традиций. Международный проект стартовал в музее Казани, а затем выставка побывала в Узбекистане, Северной Македонии, Турции, Малайзии, Греции. Превратившийся в символ Казахстана «Золотой человек» за три года был выставлен в 12 странах мира.
«Я работаю в сфере археологии более 20 лет. Я уже давно увлекся кочевой цивилизацией, культурой и наследием Великой степи и Евразии. В 2017 году я побывал на выставке, посвященной сакам. Тогда я подумал, что было бы неплохо в нашем музее представить культурное наследие Евразии. Так и случилось, Казахстан представил выставку на Балканах. Оказалось, наши ценности имеют очень много общего с кочевой цивилизацией», - отметил директор Национального археологического музея Республики Северная Македония Горан Санев.
В завершение пресс-конференции был продемонстрирован фильм, посвященный 95-летию основоположника казахстанской национальной школы археологии Кемела Акышева.
- За годы независимости Казахстан смог создать комфортную среду для бизнес-начинаний - эксперт
- В Восточном Казахстане отметили День независимости
- Особое достижение независимости - возрождение казахских ремесел
- Мы доказали, что для независимого Казахстана присущи устойчивость и прогресс - Бекжан Садыков
- Алматинцы поддержали патриотический челлендж «Мен қазақпын»
- Личные вещи педагогов представили на выставке в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана