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    09:19, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    «Золотое» отопление в школах возмутило акима СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал рассмотреть ответственность должностных лиц, которые вовремя не перевели учебные заведения с электрического на альтернативный вид отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона возмутился тем, что котлы на электроотоплении расходуют в восемь раз больше бюджетных средств, чем те, кто отапливает здание другими способами.

    «До сих пор 11 школ на электрическом отоплении. Из них пять - в Мамлютском районе. Что это такое? Столько денег просто жжем, вместо того, чтобы давно решить этот вопрос! Отопление электрическое в 8 раз дороже, чем уголь! Замечание объявляют акиму за то, что эту работу не провел. По Петропавловку школы №№ 12, 31 ,42 всю жизнь сидят на электрическом отоплении. «Золотое» отопление в итоге. Решайте вопрос в срочном порядке. На биомассе или щепе котлы устанавливайте. Привлекайте возможности ГЧП. Отопление должно быть в разы дешевле. Аппарат акима, поставьте на контроль. Рассмотрю ответственность тех, кто должен бы этим заниматься», - заявил К. Аксакалов.

    Ежегодно в школах региона выносят котельные из зданий учебных заведений. Аким области подчеркнул, что делается это, в первую очередь, для безопасности детей. За три года вынесли 66 котельных. В этом году планируют -еще восемь в Акжарском районе.

    «Продолжаем системную работу по установке котлов на биомассе. В прошлом году установили 13. В целом, по области работают 118 таких котлов. Это позволило бюджетным организациям отказаться от 26 тысяч тонн угля. Сэкономили 260 млн тенге. Мы проводим диверсификацию, выращиваем много льна, льняная солома в разы дешевле угля. К примеру, в прошлом году в райцентре Явленке поставили универсальные котлы. Раньше они покупали уголь на 55 млн тенге, сейчас - на 30 млн тенге», - рассказал К. Аксакалов.

    В районных центрах восстанавливают центральное отопление многоэтажных домов. По словам акима области, в прошлом году к центральному теплоснабжению подключили 60 домов, или 760 квартир. В этом году намерены подключить еще 67 домов на 700 квартир. Всего центральное отопление есть в 201-й сельской многоэтажке.

    «Мы целенаправленно этим занимается. У нас 690 многоквартирных жилых домов в районах. Акимам районов надо ускорить эту работу. Условия есть, финансы предусмотрели. В Новоишимке построена будет большая центральная котельная. Морально и физически устарела котельная в Тимирязево. В Акжарском и Айыртауском районах планируется ввод центральных котлов с теплосетями. В Акжарском районе в прошлом году должны были завершить. Не успели. Это недоработка акимата района. Не повторите ошибок прошлого акима, который поплатился своей должностью за это в том числе ( акиму Акжарского района – прим. авт ). Люди ждут тепла», - подчеркнул К. Аксакалов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Энергетика Акимат ЖКХ
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