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«Золотое наследие Казахстана» представлено в Санкт-Петербурге

19 Ноября 2019 22:10
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«Золотое наследие Казахстана» представлено в Санкт-Петербурге

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ-АТЫРАУ - Атырауский историко-краеведческий музей проводит в выставку «Золотое наследие Казахстана» в Российском этнографическом музее города Санкт–Петербург, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Цель выставки: ознакомление с богатым историко-культурным наследием Казахстана, сокровищами кочевой цивилизации, относящимися к сарматскому периоду. На выставке будут представлены керамические сосуды, наконечники стрел, фрагменты железных мечей, украшения, бронзовые зеркала относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа, сарматов. А также легендарная находка из кургана Аралтобе - сарматский вождь в золотой одежде, найденный на территории Атырауской области в 1999 году в ходе научной экспедиции Западно-Казахстанского института археологии под руководством кандидата исторических наук, известного археолога Зейноллы Самашева.

Кроме того, будут выставлены памятники сарматского периода: золотые бляшки, наконечники стрел, кувшины и другие артефакты, найденные в курганах Борсык и Миялы. Всего 300 экспонатов.




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Ключевые слова: Атырауская область, Россия,
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Автор:

А. Соколов

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