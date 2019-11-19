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«Золотое наследие Казахстана» представлено в Санкт-Петербурге
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ-АТЫРАУ - Атырауский историко-краеведческий музей проводит в выставку «Золотое наследие Казахстана» в Российском этнографическом музее города Санкт–Петербург, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Цель выставки: ознакомление с богатым историко-культурным наследием Казахстана, сокровищами кочевой цивилизации, относящимися к сарматскому периоду. На выставке будут представлены керамические сосуды, наконечники стрел, фрагменты железных мечей, украшения, бронзовые зеркала относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа, сарматов. А также легендарная находка из кургана Аралтобе - сарматский вождь в золотой одежде, найденный на территории Атырауской области в 1999 году в ходе научной экспедиции Западно-Казахстанского института археологии под руководством кандидата исторических наук, известного археолога Зейноллы Самашева.
Кроме того, будут выставлены памятники сарматского периода: золотые бляшки, наконечники стрел, кувшины и другие артефакты, найденные в курганах Борсык и Миялы. Всего 300 экспонатов.
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