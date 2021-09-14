ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Золотодобытчиков задержали полицейские Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области на земельном участке «Каракоз», расположенном в 20 километрах от села Акбакай Мойынкумского района, задержаны девять местных жителей, которые занимались добычей золотосодержащей руды в искусственных шахтах. Об этом сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.





При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступная группа добытую руду транспортировала в цех на фазенду в районе реки Шу.

В ходе обыска изъяты незаконно установленные две дробилки и два аппарата для очистки песка, предназначенные для переработки золотосодержащей руды, а также руда в объеме 10 тонн. Ведутся следственные действия. Назначен ряд необходимых экспертиз.

