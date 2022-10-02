«Золото» завоевал Казахстан во Всемирных играх кочевников по казакша курес

ИЗНИК. КАЗИНФОРМ – Золотую медаль завоевал спортсмен сборной Казахстана в IV Всемирных играх кочевников в турецком городе Изнике. Это представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляем с «золотом» казахстанский народ! Марат Ныгматуллаев выиграл в весе 60 кг в казакша курес на IV Всемирных играх кочевников! Более 60 борцов из 20 стран мира. В финале Марат Ныгматуллаев за две минуты сумел победить монгольского борца с явным преимуществом. Поздравляем с первой золотой медалью на Всемирных играх», - сказано в публикации пресс-службы Федерации национальных видов спорта РК в Instagram.

Ранее сообщалось, что спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изнике (Турция).