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«Золото» завоевал Казахстан во Всемирных играх кочевников по казакша курес

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 16:13
«Золото» завоевал Казахстан во Всемирных играх кочевников по казакша курес

ИЗНИК. КАЗИНФОРМ – Золотую медаль завоевал спортсмен сборной Казахстана в IV Всемирных играх кочевников в турецком городе Изнике. Это представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляем с «золотом» казахстанский народ! Марат Ныгматуллаев выиграл в весе 60 кг в казакша курес на IV Всемирных играх кочевников! Более 60 борцов из 20 стран мира. В финале Марат Ныгматуллаев за две минуты сумел победить монгольского борца с явным преимуществом. Поздравляем с первой золотой медалью на Всемирных играх», - сказано в публикации пресс-службы Федерации национальных видов спорта РК в Instagram.

Ранее сообщалось, что спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изнике (Турция).


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