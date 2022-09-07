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«Золото» в тяжелой атлетике взяла осужденная из Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Сентября 2022, 09:53
«Золото» в тяжелой атлетике взяла осужденная из Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Золотую медаль завоевала в областных соревнованиях по тяжелой атлетике осужденная в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности. Это ее крупная победа, и впервые в регионе осужденные продемонстрировали такой результат.

«Впервые осужденные приняли участие в Костанайском областном турнире по тяжелой атлетике. Такой шаг был предпринят в рамках повышения физического здоровья и адаптации осужденных среди общества, с учетом возможности условий отбывания в Учреждении №40»,- отметил начальник учреждения, подполковник юстиции Ахмет Шуленов.

В соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов со всей области, в составе которых были 5 осужденных учреждения. Соревнования проходили в 3 этапа, в которых трое осужденных завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

«Для нас, конечно, эта практика привлечения в соревновательный блок осужденных применяется впервые. При этом стоит отметить, что такой дебют ознаменован победами. Для нас это сенсация, будем и дальше с ними работать», - отметили организаторы соревнований.


Костанайская область   Спорт   Костанай   Тяжелая атлетика  
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