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«Золото» республиканской лингвистической олимпиады «Бойтумар» взяли дети Павлодара

12 Октября 2018 01:10 72
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«Золото» республиканской лингвистической олимпиады «Бойтумар» взяли дети Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Три золотых и одну бронзовую медали первой лингвистической олимпиады «Бойтумар-2018» на знание языков завоевали павлодарские школьники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дипломами первой степени награждены учащиеся восьмого класса школы-лицея № 8 для одарённых детей Ермаченкова Софья (английский язык), гимназии №3 для одарённых детей - Дандыбаева Данель (русский язык) и областной казахской гимназии-интерната имени Ы. Алтынсарина для одарённых детей - Шамшиденова Жибек (казахский язык), - сообщили в акимате Павлодарской области. - Обладателем диплома третьей степени стала Митрошина Алина (русский язык), учащаяся девятого класса областного многопрофильного лицея-интерната для одарённых детей».

Из шести участников этой олимпиады из Павлодарской области четверо заняли призовые места, сообщили в администрации.

Первая республиканская лингвистическая олимпиада «Бойтумар - 2018» прошла в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен - Капшагай», находится в городе Капшагай Алматинской области.

«Олимпиада была направлена на развитие интеллектуального потенциала школьников среднего звена путём совершенствования навыков говорения и письма, а также развития критического мышления, - добавили в акимате. - В состязании приняли участие учащиеся восьмых-девятых классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев».

Рабочими языками олимпиады были казахский, русский и английский.

Фото: акимат Павлодарской области.

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Ключевые слова: Образование, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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